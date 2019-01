Maryse Pelletier à la Fondation de l’Hôpital

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le président du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, le Dr Gaétan Lévesque, est heureux d’annoncer la nomination de Mme Maryse Pelletier au poste de directrice générale. Actuellement directrice générale de la Fondation André-Côté, elle entrera en poste à la mi-février.

« Mme Pelletier représente la personne idéale pour prendre la relève à la direction générale, vu son expérience et ses connaissances du milieu philanthropique et communautaire. Elle sera à même d’insuffler une nouvelle énergie tout en respectant la mission, les valeurs et la continuité des engagements de la Fondation », de mentionner le Dr Lévesque.

En collaboration avec le conseil d’administration, la nouvelle directrice dirigera l’ensemble des activités de la Fondation. De son côté, Maryse Pelletier se dit prête à relever avec brio ce nouveau défi. « Je suis fière de me joindre à cette organisation dont la notoriété rayonne sur le plan régional. Dans le contexte actuel où les gens se soutiennent pour conserver les soins de santé en région, il est essentiel d’avoir une fondation comme celle-ci qui puisse soutenir financièrement le développement technologique et la modernisation de ses installations de santé au Kamouraska. »

Comptant près de 20 ans d’expérience au sein d’organisation communautaire, son énergie et son enthousiasme ont été au cœur de plusieurs réalisations de notre région. Mme Pelletier possède une vaste expérience dans le domaine communautaire, en relations publiques, en développement et gestion d’activités et une excellente connaissance du milieu. Avant d’être directrice générale à la Fondation André-Côté, elle a occupé les postes de conseillère jeunesse et de coordonnatrice du programme Desjardins-Jeunes au travail au sein de Projektion 16-35. Elle a également été chargée de projet et agente aux communications pour cette même organisation.