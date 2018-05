Martin Guérette est le nouvel entraîneur-chef du Chox-FM

Crédit photo : Courtoisie

Le club de baseball senior de La Pocatière, le Chox-FM, confirme l’embauche d’un nouvel entraîneur-chef pour la saison 2018. Martin Guérette fera ses débuts à titre d’instructeur dans la ligue de baseball Puribec le 20 mai prochain à 14 h, alors que le Chox-FM affrontera ses grands rivaux, les Braves du Témiscouata.

Originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Martin Guérette est impliqué dans le baseball mineur de cette région depuis 12 ans. Plus jeune, il a évolué à titre de joueur dans la ligue de baseball junior élite du Québec, avant qu’une vilaine blessure ne mette fin à sa carrière de joueur. Par la suite, il a consacré ses efforts au coaching. Il se dit enthousiaste de relever ce nouveau défi. « Je ferai tout en mon pouvoir pour que cette équipe remporte le plus de matchs possible. » En plus de son poste dans le bureau de direction, sur le terrain, Simon Ouellet agira à titre d’entraîneur adjoint. Notons que Martin Guérette est aussi l’entraîneur-chef et directeur général du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, équipe de hockey senior évoluant dans la ligue de hockey de la Côte-du-Sud.