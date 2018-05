Marine et Alexandre décrochent l’argent en Italie

Alexandre Simard, du Club de Patinage Artistique de La Pocatière et sa partenaire, Marine Pouliot, du CPA Lorraine, ont décroché l’argent lors de leur première assignation internationale, au « Egna Spring Trophy », en Italie.

Le couple a participé à cette compétition, qui en était une de développement, du 5 au 8 avril dernier, dans la catégorie novice. Grâce à leur performance, Marine et Alexandre ont accédé à la deuxième marche du podium et ce fut pour eux une excellente première expérience internationale et une belle visibilité sur la scène mondiale du patin.