Marie-Pierre Dufresne à la direction générale de Biopterre

Crédit photo : Courtoisie

Lors de sa dernière rencontre, le conseil d’administration de Biopterre — Centre de développement des bioproduits a procédé à la nomination de Mme Marie-Pierre Dufresne au poste de directrice générale. Entrée en fonction le 1er mars, Mme Dufresne succède à M. Benoit Cayer.

Titulaire d’un diplôme universitaire de 2ecycle en développement régional et en transfert de technologie, Mme Dufresne connaît bien Biopterre. Depuis 2010, elle y a exercé plusieurs fonctions, dont celle de directrice générale adjointe à partir de 2016. Mme Dufresne possède treize années d’expérience des plus pertinentes en développement économique, gestion de projet, administration de recherche, en plus de bien connaître le réseau des CCTT — Centres collégiaux de transfert de technologie, les intervenants régionaux et les secteurs industriels dans les domaines d’activités de Biopterre.

Pour cette nouvelle phase de son développement, Biopterre met en place une structure de gouvernance plus horizontale, axée sur la réalisation de sa mission principale : l’innovation et le transfert technologique aux entreprises. Biopterre est connu pour sa grande expertise en recherche appliquée et par ses projets répondant concrètement aux besoins des entreprises dans le domaine des bioproduits. « Toutes nos actions sont faites dans la perspective de contribuer à augmenter la compétitivité des entreprises par l’innovation et nous comptons bien bonifier notre impact dans les prochaines années », déclare Mme Dufresne.