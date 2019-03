Marie-Eve Proulx, présidente d’honneur du Défi Everest

Crédit photo : Maxime Paradis

L’organisation du Défi Everest – La Pocatière annonce que l’événement de 2019 se déroulera sous la présidence d’honneur de Madame Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et députée de Côte-du-Sud.

L’activité sportive fait partie intégrante de la vie de Madame Proulx, et ce, malgré un horaire chargé, elle qui cumule également le titre de ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.

Cumulant plus de 20 années d’expérience comme gestionnaire dans les secteurs du développement régional, de l’éducation et de la santé, Madame Proulx est touchée par les valeurs véhiculées par le Défi Everest et accorde une grande importance au message lié à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif.

Originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Madame Proulx, également mère de trois enfants, a participé à des triathlons et s’adonne, entre autres, à la pratique du ski de fond.

« C’est avec fierté que j’accepte la présidence d’honneur de la première édition de cet événement. L’activité physique étant au cœur de ma vie, il est tout naturel pour moi de m’associer au Défi Everest qui représente l’activité idéale pour dépasser ses limites tout en appuyant les organismes de la région », a affirmé Marie-Eve Proulx.

La présidente d’honneur offre également un soutien financier au Défi Everest – La Pocatière pour l’événement de 2019 afin d’appuyer l’organisation dans sa double mission de mettre en valeur l’activité physique et de promouvoir l’engagement social.