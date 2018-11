Marie-Eve Proulx présente son équipe

Crédit photo : Maxime Paradis

La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, présentait vendredi les membres de son équipe qui travailleront à ses deux bureaux de comté dans la circonscription. Elle a également profité de ce point de presse pour rappeler ses priorités pour le comté.

Plusieurs préfets et maires des trois régions administratives qu’elle représente, à titre de ministre, s’étaient déplacés pour l’occasion à l’édifice Amable-Bélanger de Montmagny, où sera situé le bureau de Marie-Eve Proulx dans l’ouest de la circonscription. « Depuis 25 ans, le bureau du député était au même endroit. En s’installant ici, on se rapproche du pouvoir décisionnel de la MRC de Montmagny et de l’équipe du député fédéral Bernard Généreux. C’est les citoyens qui seront gagnants d’avoir réuni à un seul endroit autant de leurs représentants », d’indiquer la nouvelle députée et ministre.

À Saint-Pascal, Marie-Eve Proulx utilisera le même bureau que l’ex-député Norbert Morin à l’édifice Claude-Béchard.

Équipe

En plus de son rôle de députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx s’est vue confier le rôle de ministre déléguée au développement économique régional, en plus de celui de ministre responsable de trois régions administratives. La composition de son équipe traduit donc l’ampleur de la tâche et des fonctions qui lui ont été confiées par le premier ministre François Legault.

À ses côtés tout au long de la campagne électorale, Christian Picard agira à titre de directeur des bureaux de comté. Kristelle Mondor sera attachée politique du bureau de Montmagny, tandis que Louis-Martin Hénault sera et attaché politique au bureau de Saint-Pascal et responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Marc Fréchette a été nommé responsable de Chaudière-Appalaches, poste qui sera assumé par Hélène Desaulniers dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Denise Vézina occupera la fonction d’adjointe administrative au bureau de Montmagny, tandis que Jean-Guy Desrosiers, ancien maire de Montmagny, assumera la tâche de conseiller spécial pour Marie-Eve Proulx. « On met le pied dans l’engrenage aujourd’hui pour faire avancer notre territoire avec une équipe expérimentée, dynamique et intéressée à en apprendre davantage », de déclarer Marie-Eve Proulx.

Priorités

Au chapitre des priorités régionales, la députée de Côte-du-Sud a rappelé vouloir travailler sur le dossier des ratios d’enfants imposés aux services de garde préscolaire en milieu familial, enjeu sur lequel elle a été interpellée au Kamouraska durant la dernière campagne électorale. Elle désire également voir au renouvellement des infrastructures sportives sur le territoire de Montmagny et L’Islet qu’elles jugent désuètes dans certains cas. « Il y en a qui date d’une soixantaine d’années et ce type d’infrastructures est essentiel pour rendre nos milieux plus attractifs », a-t-elle rappelée.

Enfin, elle a insisté de nouveau sur la nécessité à se pencher sur les problèmes de découvertures médicales à l’hôpital de La Pocatière, un des enjeux prioritaires lors de la dernière campagne électorale. Une première rencontre avec la pdg du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a même eu lieu récemment de mentionner Marie-Eve Proulx. « On sent une ouverture dans le dossier. On est prêt à travailler à des solutions avec le CISSS et le milieu, mais il faut qu’au bout de la ligne ça se traduise en actions concrètes. »