Marie-Eve Proulx dresse un triste constat sur la pénurie de main-d’œuvre dans la région.

Crédit photo : Courtoisie

Depuis plusieurs semaines maintenant, Marie-Eve Proulx, candidate pour la Coalition Avenir Québec dans Côte-du-Sud, parcourt la région à la rencontre de la population et des différents acteurs économiques.

Le bilan qu’elle en dresse est triste : le laisser-aller du gouvernement libéral durant les 15 dernières années est un échec. Les entreprises sont à bout de souffle malgré tous leurs efforts pour contrer le manque de main-d’œuvre qui sévit dans la région.

« J’ai rencontré plusieurs entreprises de la région et je tiens à féliciter leur courage et leur résilience face à la pénurie de main-d’œuvre. Tout le monde travaille dur pour essayer de pourvoir les postes manquants », de dire Marie-Eve Proulx.

« Le problème n’est pas nouveau puisque nous savons depuis la fin des années 90 ce qui se préparait pour 2020-2030 et le pire est à venir si rien n’est fait d’ici là », d’ajouter la candidate caquiste. Marie-Eve Proulx est convaincue que c’est la CAQ qui propose la meilleure stratégie pour mettre un frein à cette situation :

Lutter contre le décrochage scolaire ;

Faciliter le retour sur le marché du travail des personnes de 65 ans et plus avec incitatifs fiscaux ;

Accompagner et former des personnes prestataires de l’aide sociale ou ayant des défis de santé mentale ;

Attirer des immigrants et une meilleure intégration en consacrant davantage de ressources pour les garder ici ;

Accompagner les entreprises vers l’innovation et l’automatisation.

Marie-Eve Proulx est plus que jamais déterminée à soutenir les entreprises de la région : « Dès mon élection à titre de députée de Côte-du-Sud, je m’engage à travailler d’arrache-pied et en collaboration avec les entreprises, les organismes existants et les citoyens à mettre en œuvre des solutions immédiates, efficaces et durables adaptées à la réalité de notre milieu. »