Marie-Claude Gamache, nouvelle directrice générale du Musée maritime

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil d’administration du Musée maritime du Québec (MMQ) annonce la nomination de Marie-Claude Gamache, à titre de directrice générale. Le Musée avait reçu 23 candidatures provenant de partout au Québec.

Déjà en poste à titre de directrice intérimaire depuis le 3 décembre dernier, Mme Gamache se dit honorée de la confiance que lui témoigne le conseil d’administration : « J’aime porter à terme de beaux projets mobilisateurs. Le Musée prépare actuellement une campagne de financement de 1,3 million pour offrir à la population locale et aux touristes un tout nouveau Parc fluvial au cœur duquel règnent les trois bateaux-musées. Le Musée propose chaque saison une programmation de qualité qui permet aux gens de vivre des moments riches et inspirants tout en découvrant le patrimoine maritime québécois. Bref, le MMQ est un véritable joyau de la Chaudière-Appalaches et un attrait majeur de la Route des Navigateurs. Un des défis actuels consiste à le positionner encore mieux afin que sa notoriété et son rayonnement se décuplent. C’est donc avec confiance que j’accepte ce vaste mandat pour les prochaines années. »