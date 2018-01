Crédit photo : Courtoisie

Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à l’exposition Humaine nature présentée dans le Grand foyer jusqu’au 20 février.

Marie-Chloé Duval est originaire du Kamouraska, elle vit actuellement à Montréal ou elle exerce son art avec passion.

Aussi, c’est quoi le bonheur pour vous ? 7 milliards d’individus, 7 milliards de définitions. Julien Perron nous fait faire le tour du monde avec cette simple question, « c’est quoi le bonheur ? » Et les réponses ont orienté le reste de sa vie.

Audrey viendra nous parler du Festival pour l’école de la Vie (festival organisé par Julien Perron) qui a vu le jour en 2014 en France et qui chaque année accueille de plus en plus de participants et qui devient un incontournable pour le milieu de l’éducation. La ciné-conférence a lieu le 18 janvier à 19 h 30, l’entrée est gratuite.