Une marée mauve dans la côte Saint-Pierre

Crédit photo : Défi Everest

Sur de l’asphalte tout neuf, les vagues colorées de la 6e édition du Défi Everest-Premier Tech ont déferlé ce dimanche dans la côte Saint-Pierre de Rivière-du-Loup. Plus de 2 000 participants et 125 bénévoles ont contribué à faire de cette édition une réussite, sous une température fraiche et variable.

L’accent avait été mis sur la participation des jeunes, tant au primaire, avec le module École au Sommet offert gratuitement aux 900 élèves de 5e et 6e année de la MRC, qu’avec le Macadam Ado, pour les élèves du secondaire. Ces derniers ont été plus d’une quarantaine à gravir et redescendre la fameuse côte toute la nuit du samedi au dimanche. La moitié est repartie avec une récompense pour avoir réalisé plus de 40 montées en 12 h.

La convivialité, la rencontre et la collaboration étaient également au rendez-vous grâce à deux événements de création organisés par le Musée du Bas-Saint-Laurent. Premier Tech, partenaire Sommet de l’événement a aussi participé à l’ambiance festive avec une escouade chargée d’encourager les participants. Soixante étudiants en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup étaient parmi les 125 bénévoles qui ont soutenu et motivé les grimpeurs par une ambiance au son de clochettes et de musique.

L’aventure ne s’arrêtera pas là puisque les dons recueillis tout au long de l’année seront remis aux 53 organismes le 23 octobre prochain : un beau moment de solidarité à partager.