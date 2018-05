La Marée Chante ses 20 ans

Crédit photo : Courtoisie

Le chœur La Marée Chante fêtera ses 20 ans avec vous les 15 et 16 juin à 19h30 au centre GO de Saint-Jean-Port-Joli. Vous vibrerez au rythme des 20 chansons marquantes de cette formation musicale.

Plus de 30 choristes ont préparé des tableaux où la musique, la voix et le mouvement s’entrelaceront. C’est aussi un hommage à tous les choristes qui ont partagé cette passion de chanter en nommant au passage l’apport précieux de Mme Andréanne Gallichant, fondatrice de l’ensemble. Gens des régions de Montmagny, l’Islet et du Kamouraska, vous êtes conviés à venir découvrir le talent insoupçonné de ces choristes ou un vent de relève souffle également avec la présence de trois jeunes qui partagent cette soif de chanter en chœur.

Deux formules s’offrent à vous. Un souper-spectacle avec la complicité de La Libellule ou simplement le spectacle. Billets en vente chez Uniprix de Saint-Jean-Port-Joli ou auprès des choristes. Renseignements au choristes@mareechante.ca.