Les marchés de Noël de retour

Crédit photo : Courtoisie

Les organisateurs des marchés de Noël de La Pocatière, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Sainte-Hélène-de-Kamouraska, sont de retour cette année afin d’offrir de nouveau un vaste choix de produits et de créations, invitant par la même occasion la population à acheter localement pour leurs emplettes du temps des Fêtes.

Le samedi 10 novembre 2018 de 10 h à 17 h, le Centre municipal de Sainte-Hélène-de-Kamouraska ouvrira ses portes à la communauté pour son marché désormais appelé marché de l’Avent. Cette année, le marché se veut familial, car on y retrouve une grande variété d’artisans, représentants et producteurs de notre région qui répondent aux besoins de tous. Plus d’information sur ce marché se retrouvent sur la page Facebook Le Marché de l’Avent 2018.

Le Marché de Noël est de retour à Saint-Denis-De La Bouteillerie pour une 13e édition. Les 17 et 18 novembre prochains, le Comité de développement de Saint-Denis ouvre les portes de la magie de Noël au Complexe municipal. Plus de 40 exposants présenteront leurs créations déjà emballées et prêtes à mettre sous le sapin de Noël. Le Marché de Noël 2018 est sous le parrainage de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie. Plus de détails sur la page Facebook Noël au cœur du Kamouraska

Un vaste choix de produits proposés par plus d’une cinquantaine d’exposants au Centre Bombardier de La Pocatière le samedi 24 novembre, de 10 h à 20 h et le dimanche 25 novembre, de 10 h à 17 h. Les nouveautés cette année : une vingtaine de nouveaux exposants, une plage horaire étendue le samedi jusqu’à 20 h et le tirage d’un panier cadeau de produits des exposants d’une valeur de 1 000 $. Organisé par les Chevaliers de Colomb au profit de la Fondation André-Côté, en collaboration avec Développement économique La Pocatière, la Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Plus d’information auprès de M. Gilles Denis au 418 371-0961.

Les élèves de l’école primaire de Saint-Gabriel-Lalemant invitent la population à leur 6e marché de Noël qui se tiendra le 6 décembre de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle communautaire de la municipalité. Les élèves ont à cœur la mise en valeur des artisans locaux et invitent ces derniers à se joindre à eux, en communiquant avec Mme Isabelle Boutin au 418 856-7046. Tous les profits amassés par la location de tables iront aux activités de l’école primaire.

Le Marché Populaire se déplace cette année à Saint-Germain-de-Kamouraska. L’événement aura lieu le samedi 15 décembre et le dimanche 16 décembre de 10 h à 16 h. Les artisans de la région et des environs offriront des produits éthiques et de qualité. Grande nouveauté de l’édition 2018, une station festive prendra place au Chalet des Cabourons durant la fin de semaine du marché. Pour plus d’information visitez la page Facebook Le Marché Populaire.