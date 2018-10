Marcher Montréal-Gaspé pour 50 à 75 $/jour

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Partir de Montréal et se rendre au phare de Cap Gaspé à pied, en passant par la région de Kamouraska-L’Islet, est désormais plus facile grâce à Pascal Auger de Québec Compostelle. En mettant bout à bout tous les sentiers répertoriés sur la rive-sud du Saint-Laurent, ce marcheur invétéré a été en mesure de créer un circuit de 1200 km baptisé le « Chemin du Québec » qu’il est possible de réaliser pour aussi peu que 50 à 75 $/jour.

À l’origine, Pascal Auger avait créé son entreprise Québec Compostelle dans l’optique d’aider d’autres Québécois à marcher sur les chemins de Compostelle en Europe. De fil en aiguille, il s’est aperçu que les circuits de randonnées longues durées étaient nombreux au Québec, mais qu’aucun ne fonctionnait selon l’esprit de Compostelle. Il a donc décidé d’en créer un, à partir des sentiers déjà existants. « J’ai développé le “Chemin du Québec” pour que ce soit abordable pour les marcheurs et qu’ils puissent le marcher de façon libre et autonome », explique-t-il.

Bref, pas question de marcher un nombre limité de kilomètres par jour ou de devoir débourser, dans certains cas, jusqu’à 150 $/jour pour être nourri et hébergé. Ce que propose le « Chemin du Québec », ce n’est rien de moins que de se rendre au bout de la Gaspésie, au départ de l’aéroport de Montréal, en empruntant en majeure partie d’anciennes lignes de chemin de fer converties en piste de vélos ou de randonnées. Dans Kamouraska-L’Islet, le circuit longe principalement les routes reliant les différents villages de l’arrière-pays appalachien. Et tout le monde peut l’emprunter, de la fête des Patriotes à l’Action de grâces. Pas besoin de signaler sa présence au préalable, ni même de le commencer à partir de Montréal. Le « Chemin du Québec » est libre d’accès et appartient à tout le monde, en quelque sorte. Il suffit de se rendre sur le site quebeccompostelle.com pour accéder aux cartes du circuit.

« Si on veut demeurer dans l’esprit de Compostelle, le marcheur ne doit pas débourser plus que 50 à 75 $/jour pour ses repas et son hébergement. » – Pascal Auger

Hébergement

En matière d’hébergement, le réseau est encore en développement. Toutefois, Pascal Auger mentionne travailler avec certaines municipalités pour qu’elles rendent accessibles leurs sous-sols d’églises ou leurs salles communautaires. Sinon, il mentionne que certains villages disposent de gîtes abordables et qu’il est toujours possible pour les marcheurs de se trouver un Airbnb sur le Chemin ou de faire du « couch surfing » chez l’habitant désireux de les accueillir. « Si on veut demeurer dans l’esprit de Compostelle, le marcheur ne doit pas débourser plus que 50 à 75 $/jour pour ses repas et son hébergement », a-t-il confié.

Autrement, il ne croit pas qu’un circuit de marche longue durée inspiré de Compostelle puisse être viable au Québec. « Parce que si t’as le choix d’aller à DisneyWorld pour le même prix que La Ronde, c’est sûr que tu vas aller à DisneyWorld », a-t-il mentionné.