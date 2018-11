Une marche pour souligner l’importance de la petite enfance

Crédit photo : Emma Van Sant (Unplash.com)

Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits qui aura lieu du 18 au 24 novembre prochains, le CPE La Faradole organisera une grande marche dans les rues de La Pocatière. Objectif : sensibiliser la communauté à l’importance de la petite enfance.

Actuellement à sa 3e édition au Québec, la Grande semaine des tout-petits se veut une occasion de sensibilisation, de dialogue et de mobilisation sociétale en faveur de la petite enfance et de la périnatalité. Dans le cadre de cette semaine, les différents CPE de la province sont invités à partager les activités qu’ils organisent sur le site internet grandesemaine.com.

Au CPE La Farandole, l’équipe a décidé de frapper un grand coup en mobilisant toute la communauté dans le cadre d’une marche, le samedi 24 novembre prochain. Pour l’occasion, toutes les familles des enfants fréquentant le CPE La Farandole, mais également celles dont les enfants ne le fréquentent pas sont invitées à participer. Le départ se fera à 9 h du CPE, situé sur la 3e Rue Fraser à La Pocatière. « C’est un événement familial qui veut rappeler que le CPE joue un rôle important dans le développement de nos enfants et de notre communauté », d’expliquer Dominique Dupéré, directrice adjointe du CPE La Farandole.

Du CPE, les familles et les éducatrices de La Farandole marcheront en direction de l’hôtel de ville de La Pocatière. Le parcours empruntera ensuite la 5e Avenue Rouleau. Des bénévoles doivent également s’assurer de l’encadrement et de la sécurité sur l’ensemble du parcours. Sur le chemin, les familles sont invitées à apporter différents instruments de musique pour rendre le tout plus festif et animé.

À l’hôtel de ville, un cadre avec le logo du CPE La Farandole comprenant également l’empreinte digitale de tous les enfants et de toutes éducatrices sera remis au maire de la Ville, Sylvain Hudon. « On sait que la Ville travaille actuellement à mettre en place sa politique de la famille et des aînés. C’est une façon pour nous de faire le lien avec eux », d’ajouter la directrice adjointe.

Afin de rappeler cette activité aux familles de La Pocatière, différentes affiches seront déployées dans la ville d’ici le 24 novembre prochain. Le jour même, une centaine de macarons seront distribués aux participants.