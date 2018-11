Le Marché public de la Grande-Anse veut améliorer l’expérience client

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Il a rendu de bons et loyaux services aux producteurs et transformateurs ces dernières années, mais le chapiteau tire à sa fin pour le Marché public de la Grande-Anse. Développement économique La Pocatière (DELP) regarde actuellement plusieurs options afin d’améliorer l’expérience client, dont celle de déployer une série de kiosques mobiles, à l’image du Marché public de Rivière-du-Loup.

Cinq ans déjà que le Marché public de la Grande-Anse se tient sous la tente, voisin du Home Hardware de La Pocatière. Depuis deux étés, l’achalandage et les ventes des producteurs et transformateurs présents se maintiennent, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle. Néanmoins, Développement économique La Pocatière aimerait tout de même bonifier l’expérience client afin que le Marché renoue avec la croissance. « La tente a plusieurs avantages, ne serait-ce qu’elle protège des intempéries. Mais elle a aussi des inconvénients comme la faible luminosité et le fait qu’en étant fermée, l’expérience marché reste confinée à l’intérieur », d’expliquer Sébastien Tirman, agent de développement partagé entre DELP et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

« La tente a plusieurs avantages, ne serait-ce qu’elle protège des intempéries. Mais elle a aussi des inconvénients comme la faible luminosité et le fait qu’en étant fermée, l’expérience marché reste confinée à l’intérieur. » – Sébastien Tirman

L’option étudiée serait celle de kiosques mobiles qui pourraient s’apparenter à ceux du Marché public Lafontaine à Rivière-du-Loup. Les producteurs demeureraient à l’abri des caprices de Dame nature et les clients seraient protégés par un auvent lors de leurs transactions. « La tendance dans les marchés publics est vers ça, des structures mobiles qui peuvent être facilement déplacées, donc qui peuvent également servir à d’autres événements », de préciser l’agent de développement.

Jusqu’à maintenant, les producteurs et transformateurs consultés auraient tous approuvé l’idée. Il ne resterait qu’à trouver le financement nécessaire. Toutefois, Sébastien Tirman n’a pas voulu s’avancer sur la possibilité de voir ce projet se réaliser l’été prochain. Quant à la localisation du Marché public, elle non plus elle ne devrait pas changer. « On a étudié plusieurs sites jusqu’à maintenant, on a fait une analyse et le Home Hardware demeure toujours l’endroit le plus approprié. L’emplacement est accessible et très visible. Notre objectif pour l’an prochain est d’améliorer l’aspect champêtre du lieu et de continuer nos partenariats avec des organismes du milieu pour faire l’animation du marché. »