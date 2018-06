Les marchands IGA bas-laurentiens remettront 6000 $ aux écoles

Crédit photo : Courtoisie

La Tablée des Chefs et IGA annoncent la conclusion d’un partenariat sans précédent. Les quatre marchands participants de la région remettront l’équivalent de 6 000 $ en nourriture par an aux quatre écoles bas-laurentiennes inscrites au programme des Brigades Culinaires, dont La Pocatière et Saint-Pascal.

À l’échelle provinciale, un million de dollars en produits sur cinq ans seront remis à l’organisme, faisant ainsi de IGA le plus important partenaire du secteur alimentaire de la Tablée des Chefs.

Le partenariat avec IGA vise spécifiquement à faire croître le projet phare de l’organisme : Les Brigades Culinaires. Ce programme est déployé dans les écoles du Québec afin d’offrir aux jeunes des techniques de base en cuisine et des principes de saine alimentation sous forme d’ateliers donnés par un chef bénévole.

Le million de dollars en produits offerts par IGA à la Tablée aura un impact significatif sur le projet. Grâce à l’implication des marchands IGA locaux, d’autres écoles de la région bénéficieront du programme d’ici cinq ans, alors que le nombre d’écoles participantes passera de 125 à plus de 200 au Québec. Au terme du partenariat en 2023, le programme des Brigades sera en effet offert à plus de 5 000 jeunes par an, comparativement à 2 500 en 2017.

Les produits offerts par IGA serviront à réaliser les ateliers techniques du projet, une étape primordiale à l’atteinte des objectifs du programme, et irréalisable sans nourriture. Grâce au million de dollars en produits fourni par IGA, l’équipe des Brigades aura le loisir de choisir des produits de qualité et d’en faire découvrir de nouveaux aux jeunes.