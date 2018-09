Marc Hervieux répondra aux demandes spéciales

Crédit photo : Courtoisie

Le chanteur lyrique Marc Hervieux présentera le fruit des demandes spéciales proposées par ses fans via les médias sociaux, lors du spectacle « Nos chansons » présenté à la Salle Edwin-Bélanger de Montmagny, le 12 octobre prochain.

Inspiré de l’album du même nom paru le printemps dernier, ce spectacle proposera un Marc Hervieux interprétant des chansons suggérées par ses fans sur internet. « J’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient que je chante sur l’album et en spectacle. J’ai reçu des dizaines et des dizaines de suggestions. Mais pour l’enregistrement de l’album, j’ai dû me limiter. En spectacle, je n’ai pas cette contrainte », expliquait-il.

En compagnie de sept musiciens, Marc Hervieux proposera donc un éventail de pièces classiques et populaires à partir de suggestions que lui ont été faites par le public, avant l’enregistrement de l’album « Nos chansons. » Il interprétera ces chansons en français, en anglais, en espagnol et même en italien. « La beauté de ce spectacle-là, c’est que tout le monde connaît les chansons, car c’est eux qui les ont choisis au préalable », a-t-il rappelé.

Connu pour son style plus classique, en raison de sa voix de ténor, Marc Hervieux avoue ne pas avoir l’impression de trop sortir de sa zone de confort avec ce nouveau spectacle, malgré le côté plus éclectique de ce projet. « En fait, j’ai l’impression que j’ai quitté ma zone de confort depuis une dizaine d’années, lorsque j’ai arrêté de me concentrer sur les opéras. Depuis, je dirais que je suis constamment à l’extérieur de ma zone de confort et que c’est un plaisir que je renouvelle sans cesse, d’un projet à l’autre. »