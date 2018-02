Manuelle Mainguy expose à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous inviter au vernissage de l’exposition « Les évadés ll » de l’artiste Manuelle Mainguy, jeudi 8 mars 2018 à compter de 17 h, au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Artiste visuelle, Manuelle Mainguy est technicienne en biologie au Cégep de La Pocatière. Elle a réalisé deux diplômes d’études collégiales, l’un en Arts plastiques et l’autre en Techniques de bioécologie. Avec cette série d’animaux de chez nous, elle nous transporte à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du corps de ces magnifiques bêtes. Comme elle le dit elle-même, « l’animal sort du territoire de papier pour devenir sculpture. C’est l’assemblage de différents matériaux de provenance naturelle (plumes, cuir, fourrure, pierres et autres) qui forme ainsi l’aile ou la patte sortant du cadre. L’animal prend vie sous nos yeux, s’ébattant dans une activité instinctive, sauvage, comme si nous n’en étions pas témoins. »

Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 16 avril 2018. La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, et les samedis et dimanches avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque.