Le Manoir d’Éros à Saint-André a attiré 60 personnes

Crédit photo : Courtoisie

Le 24 février dernier, l’OBNL Cent Mille Lieux a réalisé un parcours de théâtre immersif fort original qui portait sur le thème de l’érotisme, du plaisir et des sens. Une soixantaine de personnes ont parcouru le Manoir de St-André rebaptisé le Manoir d’Éros le temps d’une soirée et animé par une équipe d’une vingtaine de comédiens et comédiennes.

Le défi de cette proposition artistique était grand : réussir à aborder ce thème sans tomber dans le sensationnalisme et s’éloigner des stéréotypes sexistes. Selon les participants et participantes, la troupe a su relever le défi avec brio. Plusieurs ont même approché les organisateurs pour demander une reprise l’année prochaine.

Dix salles thématiques étaient proposées aux participants. Au premier étage, les gens étaient invités, par exemple, à se laisser guider les yeux bandés dans une salle plongée dans l’obscurité. On jouait alors à les caresser avec différents objets comme des plumes, des pinceaux en plus de jouer avec les sensations du chaud et du froid. Dans une autre salle, les gens étaient invités à prendre place autour d’une table et à mettre des écouteurs pour se plonger dans l’univers de nouvelles érotiques. Un laboratoire sur l’ocytocine était aussi organisé. Les participants et participantes devaient alors s’asseoir en face d’un ou d’une inconnue et se regarder dans les yeux. Cette expérience qui peut paraître intimidante pour certaines personnes ou anodine pour d’autres a été un des coups de cœur de la soirée. La soirée s’est conclue avec un tirage de prix d’une valeur totale de 400$ répartis parmi dix gagnants et gagnantes. Un buffet mettant en valeur des produits régionaux était aussi offert aux détenteurs de billets VIP et VVIP grâce à de généreux commanditaires.

Les nouveaux propriétaires de l’auberge du Manoir de St-André, les sœur et frère, Florence et Alex Lachapelle-Raymond, considèrent eux aussi l’évènement comme une vraie réussite. Le Manoir d’Éros est le premier évènement artistique tenu à l’auberge depuis leur acquisition, mais non le dernier puisqu’il est dans leur projet de transformer le Manoir en centre culturel qui accueillera divers spectacles, expositions et accueil de résidences d’artistes.