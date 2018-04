Crédit photo : Courtoisie

Le cœur était à la fête lors de la 2e Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) organisée par Soupe au bouton, le Centre-femmes La Jardilec ainsi que la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Ce grand rassemblement, qui s’est tenu le vendredi 23 mars dernier, au sous-sol de l’Église Saint-Thomas à Montmagny, a rassemblé plus de 85 personnes. Cette journée s’adressait à tous les groupes de cuisines collectives de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny, à toute la population ainsi qu’aux élues des MRC de L’Islet et de Montmagny. Des gens des quatre coins des deux MRC ont participé à cette journée qui a débuté par une soupe populaire, préparée par la gang d’impliquées, suivi d’une conférence intitulée Manger, un droit! présenté par Mme Lucie Lamarche professeure à l’UQAM au département des sciences juridiques. Cette représentation était rendue possible grâce au soutien du Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ). Les participants ont pu échanger sur le thème et exprimer les bienfaits de participer à des cuisines collectives.