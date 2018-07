Maison du Kamouraska : la production numérique immersive 360 degrés bientôt en chantier

Crédit photo : Fédération des Villages-relais du Québec.

Le contrat pour la mise en place d’une production numérique immersive 360 degrés à la future maison du Kamouraska a été octroyé. Le travail débutera à la fin de l’été.

Rappelons que la nouvelle Maison du Kamouraska à La Pocatière sera bientôt construite au coût de 1,8 M$. L’entreprise Kamco Construction débutera les travaux tout de suite après la Fête du travail, ce qui écourtera la saison touristique.

Quant à la production numérique immersive 360 degrés qui sera présentée dans le dôme, suite à un appel d’offres, c’est l’entreprise Production Figure 55 qui en fera sa conception. Le travail débutera à la fin de l’été. La production unique et moderne durera 20 minutes. Le contrat a été octroyé pour un montant de 70 000 $.

Halte-marine

Quant au projet de Halte marine de l’Anse de La Pocatière, il revivra d’une nouvelle façon dans la Maison du Kamouraska.

«De 2009 à 2013, grâce à la collaboration de différents partenaires, la Halte marine de La Pocatière a offert des activités au grand public. Ces activités d’interprétation étaient majoritairement extérieures et sans infrastructures intérieures adéquates, la Halte marine a dû cesser ses opérations en 2013», indique Louise Lacoursière de la Ville de La Pocatière.

Le projet de la Halte marine de l’Anse de La Pocatière sera situé dans la nouvelle Maison du Kamouraska et comportera des activités extérieures d’interprétation du milieu directement dans le marais, le seul accessible au Kamouraska. Une exposition permanente viendra compléter l’expérience des visiteurs.

«La Halte marine abordera cinq thématiques principales, chacune représentée dans un îlot d’interprétation, soit les plantes comestibles, la vie dans les marelles, le paysage géologique, l’histoire de la région et les oiseaux. L’ambiance témoignera du milieu maritime et elle sera à la fois ludique et artistique. Les visiteurs découvriront les particularités de la région et seront invités à poursuivre leur aventure au-delà des murs, grâce aux indices laissés sur place», ajoute Louise Larcousière. Les coûts du projet s’élèvent à 124 550 $.