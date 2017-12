Maison d’Hélène : les travaux vont bon train

Crédit photo : Courtoisie

Les travaux de construction vont bon train pour la Maison d’Hélène, un établissement spécialisé en soins palliatifs pour les personnes en fin de vie de la région de Montmagny-L’Islet. La campagne de financement se poursuit auprès du public et des gens d’affaires.

Au moment de notre entretien avec la directrice générale, Mme Lise M. Vachon, vendredi dernier, le montage des murs du rez-de-chaussée était terminé et l’on avait commencé à installer les chevrons sur la toiture. L’objectif est de terminer la structure avant le 21 décembre de façon à commencer les travaux intérieurs dès le retour du congé des Fêtes, dit-elle. La Maison d’Hélène souhaite accueillir ses premiers bénéficiaires à l’été 2018. « Il faut aussi former les intervenants », souligne la directrice générale.

Du même coup, madame Vachon a souligné que la campagne de financement est toujours en cours. Le coût du projet est de 1,8 M$. L’organisme veut amasser 850 000 $ auprès des particuliers et des gens d’affaires. « Avec les deux campagnes combinées, nous sommes à près de 60 % de cet objectif », a déclaré madame Vachon.

La population est invitée à y participer en consultant le site web (www.fondationdelamaisondhelene.org) et en cliquant sur la pastille faire un don. Les différentes façons de donner par voie électronique y sont inscrites.

La Maison d’Hélène pourra accueillir une centaine de patients par année, « des personnes en fin de vie ayant reçu un pronostic de moins de deux mois. » Elle disposera de six chambres avec salles de bain privées, d’un grand salon pour les patients et leur famille, d’une salle de bain thérapeutique, d’une cuisine avec salle à manger et d’un centre de recueillement. Des chambres de répit/convalescence seront disponibles et deux autres seront réservées pour héberger les proches d’un patient.

L’instigatrice de ce projet est madame Hélène Caron.