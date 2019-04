La Maison d’Hélène ouvre enfin ses portes

Crédit photo : Courtoisie

Après plusieurs années de travail, d’efforts et d’acharnement, c’est en présence de nombreux partenaires, collaborateurs, donateurs et bénévoles, que la présidente fondatrice de La Maison d’Hélène, Hélène Caron, a officiellement inauguré la seule et unique maison de fin de vie destinée aux gens des MRC de Montmagny et de L’Islet.

Au cours des prochains jours, la maison située sur l’avenue Saint-David à Montmagny accueillera ses premiers bénéficiaires venus chercher un lieu paisible et chaleureux, empreint de respect et de bienveillance, pour se rendre vers leur dernier repos.

Concrètement, La Maison d’Hélène accueille des personnes âgées de quatre ans et plus ayant reçu un pronostic de vie de moins de deux mois, peu importe la maladie. Pour ce faire, elle dispose de six chambres palliatives avec salle d’eau privée. Un grand salon pour les bénéficiaires et leur famille est aussi disponible ainsi qu’une salle de bain thérapeutique. Ceux-ci ont également accès à un centre de recueillement et à une cuisine avec salle à manger. Moyennant quelques frais, deux chambres peuvent aussi être louées par les proches du bénéficiaire.

Érigé dans un environnement paisible, l’établissement peut compter sur une équipe de soins professionnelle composée d’une vingtaine d’employés et d’une coordonnatrice des soins qui sont secondés par des médecins du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Qu’ils soient médicaux, pharmaceutiques, psychosociaux, infirmiers, zoothérapeutiques ou spirituels, tous les soins sont donc prodigués par du personnel qualifié et offerts gratuitement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour veiller au bon fonctionnement, plus de 150 bénévoles donnent aussi un coup de main à La Maison d’Hélène et d’autre seraient à dans différents secteurs.

« Le 10 décembre 2010 est la date à laquelle j’ai officiellement enregistré mon projet de fondation dans le but de construire une maison de soins palliatifs. Aujourd’hui, soit huit ans, quatre mois et 15 jours plus tard, me voici enfin en train de l’inaugurer. Bien que j’aie toujours cru que nous y arriverions, j’avoue que je suis extrêmement fière, car non seulement le projet s’est concrétisé malgré les embûches, mais il s’est réalisé plus rapidement que la moyenne. C’est évidemment un sentiment du devoir accompli qui m’habite aujourd’hui puisqu’avec La Maison d’Hélène, les gens de chez nous ont désormais la possibilité de choisir cette nouvelle option pour finir leurs jours », de confier Mme Caron qui, rappelons-le, combat elle-même un cancer depuis plus de 20 ans.

Pour construire La Maison d’Hélène, quelque 2 millions de dollars ont été nécessaires, mais pour assurer son fonctionnement et la mise à jour de ses équipements, environ 225 000 $ devront être récoltés annuellement par l’entremise de campagnes de financement ou de dons divers (in memoriam, mensuel, achat de pieds de terrain, etc.). Si La Maison d’Hélène bénéficie d’un financement annuel récurrent de 450 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux et qu’elle a pu compter sur l’appui financier de nombreux organismes et entreprises, il y a tout de même un manque à gagner.

Les activités de financement auprès de la communauté tels que la loterie et le tournoi de golf seront donc maintenues.