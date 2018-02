Main d’œuvre : le Kamouraska à la pêche à Montréal

Crédit photo : Courtoisie

L’agente de migration de Place aux jeunes Kamouraska, Odile Flibotte, affirme que son passage au Salon de l’emploi et de la vie en région a été au-delà de ses attentes et de ses espérances.

« On a semé des graines pour le futur et on espère qu’un jour ça va germer », résume Mme Flibotte.

Une délégation de Place aux jeunes Bas-Saint-Laurent s’est effectivement déplacée à Lévis, Québec et Montréal la semaine dernière pour rencontrer les futurs diplômés de plusieurs institutions d’enseignement, dans le cadre de la Semaine des régions. Cette initiative a permis de rassembler différents acteurs de la région afin de faire la promotion des opportunités offertes au Bas-Saint-Laurent.

« Il y avait un nombre important de visiteurs. Certains avaient déjà entamé la réflexion d’aller vivre en région, donc c’était intéressant de jaser avec eux. Ç’a été un beau travail d’éducation sur le mode de vie et les emplois disponibles ici. »

Tout comme l’année dernière, Place aux jeunes en région s’est démarqué par l’organisation du seul salon de l’emploi entièrement dédié aux régions. Organisé en collaboration avec le Mouvement Desjardins, le Salon de l’emploi et de la vie en région avait lieu au Complexe Desjardins à Montréal. Ainsi, les membres de la délégation ont pu prendre le temps de discuter avec les étudiantes et jeunes professionnels originaires d’ici et d’ailleurs. Outre le partage d’informations fort utiles sur les emplois spécialisés et tout l’accompagnement disponible à travers Place aux jeunes au Bas-Saint-Laurent, la table était mise pour une dégustation de produits régionaux.