Madi Hassaoui devient propriétaire à part entière de Chez Mamie de Kamouraska

Madi Hassaoui est devenu propriétaire à part entière de la cantine du terroir Chez Mamie située à Kamouraska, au 53, avenue Morel. Il a convié dignitaires, gens d’affaires, collaborateurs-producteurs locaux, employés et clients le jeudi 14 juin dans le cadre d’un 5 à 7 pour célébrer cette nouvelle acquisition et pour lancer la saison estivale 2018.

Mamie continue sur la même lancée de revisiter les classiques avec une touche terroir. Elle est fière de promouvoir plus de 20 producteurs locaux et saisonniers dans ses assiettes et de les faire découvrir à sa clientèle.

Madi Hassaoui était copropriétaire de la cantine depuis 2015. Cet entrepreneur dont le rôle de propriétaire unique vient s’ajouter à celui de chef cuisinier, amorce la saison 2018 avec des nouveautés.

Des rénovations majeures ont été réalisées dans les cuisines. « Je tenais à réaménager la cuisine afin d’offrir à toute l’équipe un environnement de travail plus sain et plus agréable, en plus de pouvoir mieux servir notre clientèle », explique Madi Hassaoui, propriétaire de Chez Mamie. Ces travaux vont permettre de proposer un menu plus élargi, une meilleure offre dans les accompagnements et des plats spontanés en fonction des arrivages de produits. Les plats spontanés sont annoncés sur la page Facebook de Mamie Kamouraska.

La terrasse qui a été inaugurée l’été passé a également subi des améliorations afin que l’expérience-client soit plus lumineuse et plus conviviale, aux couleurs du Kamouraska. Mamie s’assure de répondre aux besoins des familles; c’est pourquoi elle met à leur disposition un espace de jeu pour les tout-petits aménagé sur la terrasse et une table de babyfoot pour les plus grands dans la salle à manger.

Les outils de communication de Mamie ont également été revus pour souligner l’acquisition de Mamie par Madi Hassaoui. Le logo, les menus et le site web (mamie.ca) ont été réalisés par Hartis conception visuelle.

Mamie Kamouraska vous accueille présentement de 11h30 à 20h30. Les heures d’ouverture seront de 11h30 jusqu’à 22h de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du travail (haute saison). Mamie sera ouverte de 11h30 à 20h30 de la Fête du travail jusqu’à l’Action de Grâces. Par la suite, à Kamouraska, Mamie accueillera sa clientèle dans une formule menu réduit et spontané du vendredi au dimanche. En décembre, elle lancera ses repas de Noël afin d’accueillir des groupes et les entreprises locales pour leur réception du temps des fêtes avec un menu Cantine du Terroir de Noël.