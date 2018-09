Mademoizelle Philippe sous le gazebo

Crédit photo : Courtoisie

Le Comité art et culture, en collaboration avec la Ville de Saint-Pascal présente un spectacle musical sous le gazebo dans le cadre des Journées de la culture. Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture.

Pour l’édition 2018, le Comité art et culture vous propose une prestation musicale de Mademoizelle Philippe au parc Ernest-Ouellet le dimanche 30 septembre à 14 h. Influencée par les artistes tels que Ariane Moffatt, The Beatles, Nine Inch Nalis et Radiohead, Mademoizelle Philippe offre un métissage d’images fortes et d’ambiances musicales diverses, des mélodies pop, des arrangements matures et des atmosphères viscérales. En cas de mauvais temps, l’activité se tiendra au centre communautaire Robert-Côté. Dans l’esprit des Journées de la culture, le spectacle est offert gratuitement.