L’UQAR tiendra une Université d’été en patrimoine au Kamouraska.

Crédit photo : Courtoisie

L’Université d’été en patrimoine, un cours-stage offert en particulier aux élèves de premier cycle en sciences humaines, se tiendra en août au Kamouraska. Les étudiants seront plongés intensément pendant 5 jours dans le patrimoine kamouraskois pour ensuite mener un projet de recherche lorsqu’ils seront de retour à Rimouski.

L’université d’été en patrimoine existe depuis quelques éditions et a déjà visité les Basques et le Témiscouata, entre autres. En cet été 2018, c’était au tour du Kamouraska d’être visé. Les élèves et professeurs se pencheront sur le rapport de la région aux ressources maritimes, sur la mise en tourisme des paysages, sur l’émergence de la villégiature et la naissance de la littérature québécoise. «Ce genre de sortie permet de toucher, voir, manipuler des instruments, rendre le tout très concret», indique Jean-René Thuot, professeur.

Du 20 au 24 août, les étudiants assisteront à des conférences, des ateliers de formation, des circuits guidés et travaux pratiques sur le terrain. Après le stage intensif, ils devront réaliser une activité de recherche à l’automne. Comme les places sont limitées à moins de 20 étudiants, il faut soumettre un dossier. Rien n’empêche de s’y inscrire comme étudiant libre, si la place le permet. Le cours de trois crédits s’adresse aux étudiants en histoire, géographie, lettres et création littéraire, développement des sociétés et territoires et en enseignement secondaire.