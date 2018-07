Ludovick Bourgeois heureux de rencontrer son public

Crédit photo : Courtoisie

Le gagnant de La Voix 5 Ludovick Bourgeois connait un été et un automne très chargés et se dit heureux de pouvoir rencontrer son public.

Cet été, l’artiste se promène dans différentes salles ou festivals avec trois versions de son spectacle : celui acoustique, avec le Roseq, celui approprié pour les festivals et le dernier pour les salles, qui sera présenté à Montmagny le 18 novembre prochain à la salle Edwin-Bélanger.

« Les gens sont là, c’est 1 heure 30 de plaisir et j’en suis bien content », dit-il.

Il constate que son public rejoint plusieurs générations. « C’est majoritairement féminin, mais il y a de tous les âges, on peut parler de trois générations », ajoute-t-il.

Il interprète les pièces de son premier album et les titres qui lui ont permis de remporter La Voix 5 et charme son public et les critiques depuis plusieurs semaines.