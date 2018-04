L’ouverture de la pêche retardée au lac Trois-Saumons

Crédit photo : Maxime Paradis

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe la population qu’à la suite de la modification du Règlement de pêche du Québec, l’ouverture de la saison de pêche sera retardée de trois semaines au lac Trois-Saumons situé à Saint-Aubert (zone de pêche 3).

Ainsi, la pêche sera permise, dans le respect de la règlementation en vigueur, du vendredi 18 mai au lundi 3 septembre 2018. Cette mesure a pour but de protéger les populations de touladis et d’ombles moulacs du lac Trois-Saumons et de diminuer, en début de saison, la pression de pêche sur ces espèces. Pour plus d’information, les pêcheurs sont invités à consulter la brochure en ligne La pêche sportive au Québec 2018-2019 à l’adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/. Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l’encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ ou au bureau de protection de la faune le plus près (mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/reseau-regional/).

L’information demeure confidentielle.