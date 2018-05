Louis-José Houde plus zen et engagé que jamais

Crédit photo : Courtoisie

L’humoriste Louis-Josée Houde s’amène à l’aréna de Montmagny le samedi 9 juin à 20 h. Avec son plus récent spectacle, Préfère novembre, l’humoriste qui monologue plus vite que son ombre présentera un côté plus zen et engagé de sa personnalité, tout en restant fidèle à lui-même.

Malgré son titre, Préfère novembre n’est pas une ode au onzième mois de l’année, souvent mal-aimé de tous. En fait, pour Louis-José Houde, novembre fait plutôt appel à un tempérament, celui de la tranquillité et de la lenteur. Un état qui tranche avec l’été, où tout défile à la vitesse de l’éclair. D’ailleurs, il avoue même être plus novembre que juillet, une affirmation surprenante quand on se limite à l’image de gars énergique à laquelle il nous a habitués sur scène. « Je suis quelqu’un d’assez solitaire dans la vie. J’ai un pied à terre à la campagne, j’aime lire et faire de la musique seul. Novembre, c’est un peu ça. Tu es entre deux fêtes importantes, il y a moins d’activités. C’est ma période préférée », raconte-t-il.

Ce mode de vie ou cette façon d’être, c’est ce qui a inspiré Louis-José Houde un numéro sur la lenteur, alors que l’expression « mois des morts » rattachée au mois de novembre doit l’amène à suggérer une variété de trucs et astuces pour mieux profiter de la vie et trouver sa « ride heureuse » dans ce défilé du temps qui passe.

Engagé

Préfère novembre est aussi le spectacle le plus engagé de Louis-José Houde, selon lui. Le racisme et l’homophobie figurent notamment parmi les sujets qu’il aborde. « J’émets plus d’opinions, je prends plus position. Je crois que c’est possible d’être engagé sans nécessairement faire de la politique. Le message demeure très positif », estime-t-il.

Bref, une approche humoristique différente pour l’humoriste, certes, mais qui au final, ne risque pas de déplaire aux admirateurs de Louis-Josée Houde. « Je reste fidèle à moi-même. Je dirais seulement que j’ai plus d’expérience aujourd’hui, que j’ai plus confiance en moi et en mon public, donc je peux me permettre d’aller ailleurs, sans me répéter », ajoutait-il.

Procurez-vous vos billets pour Louis-Josée Houde au 1 866 641-5799 ou sur adls.ca.