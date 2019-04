L’œuf de réconfort de Le Tenon et la Mortaise en valeur

Crédit photo : Courtoisie

L’œuf de réconfort, un objet apaisant en bois fabriqué par le designer-ébéniste Benoit St-Jean de Le Tenon et la Mortaise de Saint-André, a fait parler de lui à l’émission de Jean-Philippe Wauthier « Bonsoir! Bonsoir! » de Radio-Canada.

C’est l’artiste Christian Bégin, réel ambassadeur pour les artisans du Bas-Saint-Laurent et plus particulièrement ceux du Kamouraska, qui a présenté cet objet à l’animateur.

« Je suis fier que Christian Bégin mette beaucoup d’énergie à mettre en valeur les artisans de la région, surtout qu’il n’est pas obligé de le faire. Ça compte pour nous », a dit Benoit St-Jean.

« Je suis fier que Christian Bégin mette beaucoup d’énergie à mettre en valeur les artisans de la région, surtout qu’il n’est pas obligé de le faire. Ça compte pour nous. » – Benoit St-Jean

Il a fabriqué cet objet que l’on pourrait comparer à une balle antistress ou un chapelet en billes de bois pour sa conjointe et pour lui. Il en a ensuite fait pour ses amis et sa famille, puis l’objet a gagné en popularité. Plus de 500 ont été conçus. L’objet s’adresse aux gens anxieux ou avec un déficit d’attention ou pour les gens qui aiment « taponner » un objet.

Le couple de designers-ébénistes Benoit St-Jean et Caroline Roberge a ouvert les portes de leur boutique à Saint-André-de-Kamouraska l’été dernier. Dans cette boutique construite comme une mini-maison, le Tenon et la Mortaise présente sa collection d’objets domestiques et décoratifs en bois, 100 % conçus et fabriqués dans l’atelier voisin.

Le couple s’est rencontré en 2013 autour d’un établi à l’École d’ébénisterie d’art de Montréal. C’est dans la région du Kamouraska qu’ils ont trouvé l’endroit idéal où établir leur atelier et leur nid familial. Ils ont déménagé en mai 2016 et ont effectué des rénovations majeures pour aménager leur atelier derrière la maison. Depuis ce temps, ils ont développé une collection d’objets utilitaires et décoratifs pour la maison (supports à plante, assises pliantes, plateaux de service, etc.), tout en prenant des commandes de mobiliers sur mesure. Ce printemps, ils ont conçu et bâti une mini-boutique à leur image.