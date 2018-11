Un local multifonctionnel viendra bonifier la bibliothèque de Saint-Pascal

Crédit photo : Maxime Paradis

La Ville de Saint-Pascal procédera à l’aménagement d’un local à vocation multifonctionnelle qui permettra à la bibliothèque municipale de s’inscrire dans la mouvance troisième lieu. Projet encore embryonnaire, ce dernier doit se réaliser en même temps que les travaux de rénovations et d’agrandissement du Centre communautaire Robert-Côté.

Selon les désirs de la Ville, ce local multifonctionnel serait aménagé au sous-sol de l’agrandissement prévu au Centre communautaire Robert-Côté. Toutefois, son accès serait adapté pour les personnes à mobilité réduite et sa configuration serait faite de telle sorte à ce qu’il soit le plus possible à la hauteur du sol pour offrir un maximum de luminosité. « C’est notre volonté, mais il faut comprendre que le projet est encore embryonnaire. Nous devons valider la faisabilité de tout ça auprès des architectes et des ingénieurs », d’expliquer le maire, Rénald Bernier.

« La vision que nous avons s’inscrit dans le mouvement des bibliothèques troisième lieu. Le local serait à la fois un lieu de rencontre et d’animation, mais également un espace de travail wi-fi pour les organismes du milieu et les citoyens de Saint-Pascal. »- Rénald Bernier

Adjacent à la bibliothèque, le local serait à la fois complémentaire et distinct de celle-ci afin qu’il puisse être utilisé par les organismes et les citoyens de Saint-Pascal en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque. « La vision que nous avons s’inscrit dans le mouvement des bibliothèques troisième lieu. Le local serait à la fois un lieu de rencontre et d’animation, mais également un espace de travail wi-fi pour les organismes du milieu et les citoyens de Saint-Pascal », d’ajouter Rénald Bernier.

Début des travaux

Au cours de la prochaine année, le maire mentionnait que la Ville consulterait le milieu sur ce projet question de le bonifier, au besoin. Toutefois, Rénald Bernier ne s’attend pas à voir l’ensemble des travaux de rénovations et d’agrandissement du Centre communautaire Robert-Côté se réaliser avant 2020. Pour le moment, la priorité est donnée au changement du système de réfrigération de l’aréna à l’été 2019.

Évalués à 3,2 M$, les travaux prévus au Centre communautaire Robert-Côté bénéficieront d’une subvention de 2,1 M$ en provenance du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités. Outre l’agrandissement et l’aménagement de ce local multifonctionnel, le projet prévoit notamment la rénovation complète de la salle, l’installation d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et l’aménagement d’une cuisine commerciale.