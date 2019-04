Littérature, art lyrique et musique au Musée de la mémoire vivante

Crédit photo : Courtoisie

Les Poètes de l’Amérique française accueillent au Musée de la mémoire vivante la poète, critique littéraire et essayiste Monique Deland.

Toujours sous la formule récital concert, musique et chants accompagneront les textes présentés par Mme Deland. Le volet musical et lyrique sera présenté par la soprano Peggy Bélanger et le luthiste Paul Beier, fondateur et directeur de l’Ensemble Galatea. Il est également l’un des membres fondateurs de la Société italienne de luth. Cette activité culturelle aura lieu le dimanche 7 avril à 14 h.