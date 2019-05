L’ITA célèbre le mérite de ses étudiants à l’occasion du Gala de l’excellence

Crédit photo : Courtoisie

À l’occasion du Gala de l’excellence qui a eu lieu le mercredi 24 avril dernier, l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) a souligné, pour une 19eannée consécutive, le talent, l’engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes du campus de La Pocatière.

La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à la générosité de nombreux partenaires issus de tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire. Un total de 70 prix et bourses a été décerné cette année, représentant une somme globale de 34 275 dollars. Le gala a rassemblé près de 400 personnes, soit des élus du Bas-Saint-Laurent, des représentants de l’industrie, des membres du personnel et des étudiants de l’ITA, de même que des parents et des amis.

« Le Gala de l’excellence offre la chance aux étudiants et aux entreprises du milieu de se rencontrer et de faire connaissance, a indiqué Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA. Grâce aux rencontres qu’elle occasionne, cette activité favorise l’épanouissement personnel et professionnel des étudiants. Elle permet aussi aux entreprises d’approcher des candidats potentiels, susceptibles de devenir de futurs employés, ce qui constitue un avantage si l’on considère le contexte de rareté de la main-d’œuvre dans lequel l’industrie se trouve. »