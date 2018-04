L’ITA affiche ses couleurs « bio »

Crédit photo : Maxime Paradis

L’ITA – Campus de La Pocatière entreprend un virage bio. Pour bien le souligner, un nouveau logo intitulé « ITA BIO » a été développé. Dévoilé au grand public le 10 avril dernier, il doit notamment permettre de mieux identifier les formations spécialisées en biologique offertes sur le Campus.

La création de ce logo fait suite à la mise en place de nouveaux profils biologiques développés à la demande du MAPAQ. Offerts depuis l’automne 2017 à l’ITA – Campus de La Pocatière, ceux-ci concernent principalement le programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) où trois nouveaux profils uniques au Québec en production laitière biologique, production monogastrique biologique (avicole et porcine) et production polygastrique biologique (bovine, ovine et caprine) sont désormais offerts aux étudiants.

Grâce au nouveau logo « ITA BIO », l’ITA – Campus de La Pocatière estime qu’il sera désormais plus facile de faire la promotion des nouvelles vocations biologiques de ses programmes auprès de ses futurs étudiants. « C’est sûr qu’en mettant l’accent sur le bio, on cherche à se démarquer et à attirer davantage d’étudiants », d’indiquer le directeur du Campus de La Pocatière, M. Sylvain Gingras.

À ce chapitre, les prévisions semblent plutôt encourageantes. En GTEA, ils étaient neuf étudiants inscrits dans l’un ou l’autre des volets biologiques proposés à l’automne 2017. À l’hiver 2018, ce chiffre est grimpé à 13 étudiants. « Pour le moment, ils proviennent d’autres programmes majoritairement, car leur moyenne d’âge est élevée, autour de 21 ans. Ce qui signifie qu’ils ont déjà un bagage en formation générale collégiale », d’indiquer M. Charles Lépine, chef d’équipe du programme GTEA.

En Technologie de la production horticole et de l’environnement (TPHE), dont les cours du programme ont été bonifiés en contenu bio, on parle également d’une augmentation non négligeable du nombre de demandes d’admission pour l’automne 2018, que le chef d’équipe du programme, M. Guy Langlais, attribue au bio. « On sentait la pression de l’intérieur depuis quelques années. Les élèves étaient de plus en plus nombreux à réclamer de l’enseignement bio », a-t-il mentionné.

Mieux identifier

De plus, l’ITA – Campus de La Pocatière désire utiliser son nouveau logo « ITA BIO » pour mieux identifier ses installations biologiques réparties à plusieurs endroits sur le territoire de La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

En effet, plutôt bien pourvue à ce chapitre, l’ITA possède depuis maintenant quelques années une unité laitière biologique, 80 hectares de terres cultivées ayant une certification biologique et un grand tunnel en pleine terre exploité selon une gestion biologique. Une de ses serres maraîchères est d’ailleurs en démarche de précertification. « Le but n’est pas de devenir 100 % bio, mais d’offrir les deux avenues à nos étudiants, c’est-à-dire le conventionnel et le biologique. Il y a de la demande pour les deux et au besoin, on s’ajustera », de conclure Sylvain Gingras.