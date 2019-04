L’Islet veut se pencher sur la pénurie de logements

Crédit photo : Patrick Perkins (Unsplash.com)

À l’image d’autres régions du Québec, les logements se feraient de plus en plus rares dans la région de L’Islet. Afin de trouver des solutions à la problématique, la MRC a décidé de s’y attarder en commandant une étude sur le sujet.

Cette problématique ne serait pas nouvelle, mais la MRC en est davantage au fait depuis la mise en place de son Service d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, l’an dernier. « On le voit qu’il y a une problématique. Nos agentes au sein du service doivent de plus en accompagner des individus ou des familles dans leur recherche d’un logement sur le territoire », d’expliquer le directeur général de la MRC, Patrick Hamelin.

« On le voit qu’il y a une problématique. Nos agentes au sein du service doivent de plus en accompagner des individus ou des familles dans leur recherche d’un logement sur le territoire. » – Patrick Hamelin

Dans une région où la population croît peu, ou pas du tout, Patrick Hamelin s’explique mal pourquoi L’Islet vit cette problématique. S’il ne se considère pas expert, il y va de différentes hypothèses, comme les séparations, plus nombreuses de nos jours, qui occasionnent une multiplication des foyers pour ces nouvelles familles éclatées. Sinon, il croit que la démographie est justement une des raisons qui peut expliquer la situation actuelle. « Investir dans le logement demande beaucoup pour un propriétaire privé. Dans le contexte actuel des choses, avec une population qui est vieillissante dans L’Islet, peut-être n’ont-ils pas jugé important d’investir dans ce domaine, contrairement aux propriétaires immobiliers des grands centres qui eux voient la population des villes croître sans cesse », résume-t-il.

Afin de trouver des solutions à cette problématique, la MRC a choisi de commander une étude sur le sujet qui doit être menée par une firme indépendante. « Si on veut demeurer attractif, il faut trouver des pistes de réflexion pour mieux soutenir les investisseurs privés ou publics qui voudront répondre à la demande », de conclure le directeur général.