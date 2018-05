L’Islet : plus de 117 000 $ pour faciliter l’établissement de travailleurs immigrants

Crédit photo : Maxime Paradis

Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, a annoncé un soutien financier de 117 500 $ à la MRC de L’Islet, au nom du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, M. David Heurtel. Cette somme doit servir à faciliter l’établissement de travailleurs immigrants sur le territoire.

Cette annonce a été jumelée à celle d’une subvention de 148 334 $ à la MRC de Montmagny, dans le but de réaliser sensiblement le même type d’interventions auprès des travailleurs immigrants. Pour les deux MRC, le somme avoisine les 266 000 $. « Le Québec vit actuellement sa plus forte croissance économique depuis 15 ans. Le taux de chômage n’a jamais été aussi bas. Les entreprises de la région ont des besoins en main-d’œuvre et il faut encourager une plus grande participation des personnes immigrantes à l’économie du Québec », de déclarer Norbert Morin.

Dans L’Islet, l’argent doit notamment servir à la tenue d’activités dont le but sera de favoriser une meilleure participation des immigrants à la vie communautaire de la région et à mettre en place une structure solide pour mieux accompagner les entreprises et les personnes immigrantes. L’embauche récente de Mme Rachelle Després à titre de coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants s’inscrit dans cette volonté d’offrir une meilleure structure d’accueil et de rétention dans la MRC de L’Islet.

Retard

La stratégie en matière d’immigration étant encore à ses débuts, le préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière, reconnaît qu’il n’y a toujours pas d’objectif de fixer en ce qui a trait au nombre de travailleurs étrangers que la région désire accueillir sur son territoire. Néanmoins, selon Martine Leulier, coordonnatrice et commissaire industriel au CLD de Montmagny, des travailleurs étrangers évoluent déjà dans la région de L’Islet. « Amisco en a déjà embauché. Fonderie Poitras en attend bientôt. Des entreprises de L’Islet se sont alliées avec d’autres de Montmagny ces dernières années pour en recruter », a-t-elle confié.

Dans cette optique, René Laverdière estime qu’il serait souhaitable, dans le futur, qu’un plan d’action commun soit mis en place dans les MRC de L’Islet et de Montmagny pour mieux attirer, accueillir et retenir les travailleurs étrangers. « Montmagny a assurément une avance sur nous, jusqu’à maintenant, mais on compte bien les rattraper en mettant les bouchées doubles prochainement. »