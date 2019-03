L’Islet passe de la parole aux actes pour stimuler l’implication des jeunes

Crédit photo : Courtoisie

La Région L’Islet continue de déployer son plan d’action visant à reconnaître l’apport des jeunes sur son territoire en lançant le Fonds d’initiative jeunesse (FIJ). Dédiée spécifiquement au 16-35 ans, cette enveloppe vise à stimuler la participation citoyenne et l’action communautaire des jeunes au sein de leur communauté.

Fruit de la stratégie jeunesse adoptée par la MRC l’automne dernier, cette action est accompagnée d’une somme de 15 000 $ qui sera octroyée annuellement, sur une période de trois ans, pour un maximum de 5000 $ par projet. « Quand on a consulté les jeunes de ce groupe d’âge, l’an dernier, dans l’optique de mettre en place notre stratégie jeunesse, ils étaient nombreux à avoir des idées pour dynamiser la région. En mettant en place le FIJ, on vient leur dire : “Vous aviez des idées, voici ce qu’on vous propose pour les réaliser” », d’expliquer François Garon, agent de développement à la MRC de L’Islet.

« Ça peut être un projet de cinéma parallèle en collaboration avec le Centre socioculturel Gérard-Ouellet, ou un projet de nettoyage des berges ou d’un boisé avec Arbrévolution ou Terra Terre. Ce qu’on veut, c’est qu’il y ait des maillages qui se fassent entre des jeunes et des organisations déjà présentes sur notre territoire. » – François Garon

Pour se qualifier, les projets doivent répondre à un ou plusieurs des critères suivants : contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes de 35 ans et moins; aider à accroître les activités culturelles et communautaires des jeunes; renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté de vivre dans la MRC de L’Islet; ou mettre en valeur les jeunes et leur potentiel. Le comité de suivi de la politique jeunesse, composé de jeunes, de François Garon, de la direction générale de la MRC de L’Islet, de gens du Carrefour jeunesse-emploi et de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud décidera des projets qui recevront les bourses.

Créer des maillages

À titre d’exemple, François Garon mentionne quelques types de projets qui pourraient se qualifier au FIJ. « Ça peut être un projet de cinéma parallèle en collaboration avec le Centre socioculturel Gérard-Ouellet, ou un projet de nettoyage des berges ou d’un boisé avec Arbrévolution ou Terra Terre. Ce qu’on veut, c’est qu’il y ait des maillages qui se fassent entre des jeunes et des organisations déjà présentes sur notre territoire », résume-t-il.

En procédant de la sorte, la MRC de L’Islet fait le pari que les 16-35 ans seront plus tentés de poursuivre leur implication dans leur communauté ou au sein d’une des organisations qui les aura accompagnés dans la réalisation de leur idée et leur demande de financement.

Les personnes intéressées à obtenir un financement du FIJ ont jusqu’au 3 mai pour déposer leur demande. Le formulaire est disponible au regionlislet.com/16-35ans.