L’Islet-Nord : impressionnante implication dans les paniers de Noël

Crédit photo : Courtoisie

L’Organisme Soupe au Bouton (l’équipe en sécurité alimentaire de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet) en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le club de hockey 95 Pavage Jirico, les municipalités, les commanditaires ainsi que les bénévoles tiennent à remercier ceux et celles qui ont contribué à la réalisation des Paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase.

Cette année, la Guignolée 2017 a permis de récolter plus de 13 000 $. À ce montant s’ajoutent des centaines de kilos de denrées récoltées dans diverses institutions du milieu, permettant ainsi de garnir près de 100 paniers de Noël et d’assurer un beau temps des fêtes à ces ménages. Les paniers, d’une valeur moyenne de plus de 200 $, comprenaient de nombreux produits non périssables et périssables apportant ainsi un peu de joie, de répit et des délices culinaires durant les repas du temps des fêtes.

De plus l’organisme Soupe au Bouton a donné un coup de main à plusieurs autres groupes de bénévoles qui distribuent des paniers de Noël dans leur localité, cela un peu partout sur le territoire des MRC de Montmagny et de L’Islet. « Nous sommes impressionnés par la mobilisation des partenaires, des personnes bénévoles et la remarquable générosité des citoyens et citoyennes. Nous ne nous attendions pas à une aussi belle mobilisation, et un tel montant, c’est vraiment émouvant », de dire Sylvie Fortin, la responsable des paniers de Noël.