L’Islet : L’école Saint-François-Xavier en voie de réaménager sa cour d’école

L’École Saint-François-Xavier de L’Islet n’a jamais été aussi proche de voir le projet de réaménagement de sa cour d’école se concrétiser. Déjà plusieurs milliers de dollars ont été amassés, sans parler de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet qui vient d’annoncer une participation à la hauteur de 10 000 $.

Appelé « De la cour au fleuve », le projet de réaménagement de la cour de l’École Saint-François-Xavier de L’Islet est devenu nécessaire depuis la construction du gymnase, adjacent au bâtiment principal. « C’est venu diminuer notre cour d’école du tiers environ. À partir de là, on s’est dit : « Rêvons à comment on pourrait la réaménager au bénéfice des élèves et de la communauté » », d’indiquer la directrice de l’école, Mme Manon Tremblay.

Le rêve est tel que l’école estime son projet de réaménagement à près de 100 000 $. Il doit être réalisé en deux phases et comprendre des aires de jeux d’équipe, une aire de repos, une aire de jeux au sol et une aire nature où sera aménagée un sentier pédestre et où il sera possible de réaliser des classes plein-air et de faire du jardinage dans des bacs de semences.

Appui de Desjardins

Même si le projet de réaménagement peut paraître ambitieux financièrement, la directrice Manon Tremblay est confiante que l’école sera en mesure de le réaliser. Le 17 avril dernier, le président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, M. Germain Poitras, confirmait l’appui de son institution financière à la hauteur de 10 000 $. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud, de son côté, offre la somme de 10 000 $ pour l’ensemble du projet. De plus, avec l’argent amassé lors d’activités de financement tenues depuis décembre dernier, l’École est déjà en mesure de défrayer les coûts d’installation du module de jeux principal, dont le coût est évalué à 40 000 $. « C’est prévu dans la phase 1 des travaux, dont l’objectif est qu’ils débutent le 1er juillet. La phase 2, elle, se ferait à l’été 2019 », de préciser Manon Tremblay.

La directrice mentionnait également que d’autres appuis financiers majeurs doivent être annoncés sous peu et qu’ils étaient aussi dans l’attente d’une subvention du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Celle-ci pourrait s’élever à 25 000 $.