L’Islet entre dans la danse du marketing territorial

Crédit photo : Maxime Paradis

Région L’Islet a présenté sa démarche de marketing territorial, mercredi dernier, à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Axée principalement sur les jeunes de 18-34 ans de la région de Québec, elle a pour objectif de les convaincre à devenir de nos nouveaux résidents de L’Islet pour combler le déficit en main-d’œuvre des entreprises du territoire.

Conçue sur trois ans et bénéficiant d’un budget de 200 000 $ provenant du Fonds de développement des territoires, la démarche de marketing territorial est le fruit d’une consultation entre les entreprises, les municipalités, les organismes, les citoyens de longue date et les nouveaux arrivants. En plus de séduire à l’extérieur de la région, elle doit également contribuer à augmenter la fierté locale.

La démarche proprement dite est également accompagnée d’une nouvelle image de marque, de différents outils promotionnels et d’une offensive de séduction qui a déjà commencé et qui doit se poursuivre jusqu’à l’automne 2018. « Il s’agit de la première phase de notre stratégie. Une deuxième phase est prévue et impliquera un site web encore plus complet sur la région », d’indiquer Maryse Fleury, conseillère aux communications et au marketing territorial de la MRC de L’Islet.

18-34 ans

Où la démarche se distingue, c’est dans son offensive de séduction. Non seulement Région L’Islet déploie actuellement des efforts pour attirer davantage de personnes immigrantes par le biais d’une nouvelle coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration, à l’image d’autres MRC, mais elle désire principalement séduire les jeunes âgées entre 18-34 ans de la région de Québec. « Nous les ciblons, car ils sont souvent au début d’une carrière, donc plus facile à déplacer. En plus, Québec n’étant pas trop loin de L’Islet, en les invitant à s’installer chez nous, c’est un déracinement qui n’est pas très grand pour eux », d’expliquer Patrick Hamelin, directeur général de la MRC de L’Islet.

Question de bien rejoindre ce public cible, une campagne promotionnelle sur les médias sociaux appuyée par une vidéo légère tournée dans le quartier Limoilou a été lancée récemment et visionnée plus de 25 000 fois. Elle doit être suivie d’une campagne d’affiches urbaines, dont 800 seront placardées ici et là dans les rues de la Ville de Québec. Toutes conçues de la même façon, elles se déclinent en trois messages différents et invitent les gens à consulter le site internet cestouca.com où davantage de détails sur Région L’Islet sont communiqués en matière d’emplois, d’habitations et d’activités. Au tournant de l’automne, la campagne doit se poursuivre différemment sur les médias traditionnels. « Il n’est pas exclu que nous poursuivions ce genre d’offensive dans le futur, mais dans un autre marché et auprès d’une autre clientèle », de conclure Patrick Hamelin.