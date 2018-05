L’Islet : des élèves de Saint-François-Xavier créent un journal étudiant en ligne

Crédit photo : Maxime Paradis

Depuis quelques mois maintenant, les élèves et le personnel de l’école primaire Saint-François-Xavier de L’Islet sont beaucoup mieux informés. Sept journalistes en herbe de 4es et 6es années collaborent à la réalisation d’un journal étudiant en ligne, dont la mission est de présenter des articles axés sur les activités sportives et socioculturelles réalisées au sein de leur école.

Ce projet est le fruit d’une idée développée entre Laure Jolicieur, étudiante en 6e année, et sa mère Virginie Guibert, qui a déjà travaillé à titre de journaliste-pigiste pour Le Placoteux. « J’avais lu le livre Textos et Cie de Geneviève Guilbault dans lequel une élève crée un journal étudiant. J’avais aimé l’histoire et j’en ai parlé à ma mère. On a décidé de faire la même chose à mon école », de raconter Laure.

L’automne dernier, Virginie a donc entamé des démarches auprès de l’enseignante de Laure, Annie Robin. Celle-ci a décidé d’impliquer Marie-France Beaudoin, une autre enseignante de l’école qui avait déjà participé à un projet de journal étudiant durant trois ans, quelques années auparavant, toujours à l’école Saint-François-Xavier. « À l’époque on travaillait sur support papier et on publiait environ trois ou quatre journaux par année », de rappeler l’enseignante.

Cette fois-ci, le projet a été conduit différemment. L’inoubliable journal (nom trouvé à partir d’un concours réalisé auprès des élèves de toute l’école) a été publié exclusivement sur le web sous forme de blogue. Chaque article a ensuite été partagé sur la page Facebook de l’école Saint-François-Xavier. Au total, le site du journal a été visité au moins 400 fois depuis que les premières publications en février 2018.

Sept journalistes

Supervisés par Virginie Guibert et les deux enseignantes, les sept journalistes en herbe qui ont contribué à L’inoubliable journal ont fait preuve de polyvalence en se répartissant l’ensemble des tâches en rédaction, montage vidéo, correction et mise en ligne des articles sur le web. À l’image d’une vraie salle de nouvelles, certains se sont spécialisés dans les textes à nature socioculturelle, alors que d’autres ont préféré couvrir les sports. « Ils ont travaillé avec l’équipement qu’on avait déjà à l’école, soit des ordinateurs portables pour l’écriture des textes et des iPad pour prendre les photos et réaliser les vidéos », d’indiquer Annie Robin. De plus, les jeunes journalistes de Saint-François-Xavier ont pu partager leur passion du journalisme avec l’auteur de cet article et M. Guy Laprise, journaliste bénévole au mensuel communautaire Le Hublot de L’Islet, le 17 mai dernier.

Comme la majorité de l’équipe journalistique doit maintenant quitter pour le secondaire l’an prochain, les enseignantes Marie-France Beaudoin et Annie Robin doivent désormais trouver de la relève, car elles comptent bien poursuivre le projet. « On vient de recevoir une somme de 450 $ de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et OSEntreprendre », ont-elle précisé. Viriginie Guibert, de son côté, rêve de voir certains articles publiés dans Le Hublot, ce à quoi Guy Laprise a démontré de l’ouverture.

Les articles de L’inoubliable journal peuvent être consultés en ligne à l’adresse suivante : https://journalsfx.wixsite.com/journal.