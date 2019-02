Crédit photo : Courtoisie

La Salle André-Gagnon et Les Voyagements présentent L’incroyable légèreté de Luc L. le mercredi 20 février à 20 h.

Après Les trois exils de Christian E. (2011) et Le long voyage de Pierre-Guy B. (2015), les Théâtres Sortie de Secours et l’Escaouette reviennent avec le dernier volet de leur triptyque.

Entièrement indépendant des deux autres spectacles, L’Incroyable légèreté de Luc L. y est toutefois intimement lié puisqu’il ramène sur scène Christian Essiambre et Pierre Guy Blanchard, cette fois accompagnés de leur ami Luc LeBlanc.

Texte et idée originale de Philippe Soldevila, Christian Essiambre, Pierre Guy Blanchard et Luc LeBlanc dans une mise en scène et une direction de la création signées Philippe Soldevila.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.