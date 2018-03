L’implication citoyenne pour dynamiser les milieux

Crédit photo : Courtoisie

Près de 60 personnes étaient réunies, le 15 février dernier, à Saint-Onésime-d’Ixworth, pour le Café-rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska qui portait sur les différentes formes d’implication citoyenne.

Les conférenciers invités étaient Mme Emilie Poulin, bénévole pour le Festival Bonjour la visite de Saint-Pascal, M. Mino Adjin, initiateur du mouvement GOvember et Mme Jacquelyne Lord, bénévole à la Saint-Vincent-de-Paul de La Pocatière. Ces trois personnes très engagées ont à cœur de s’impliquer pour réaliser des projets, dynamiser le milieu, mobiliser des gens, faire une différence, mais surtout pour avoir du plaisir et côtoyer d’autres bénévoles dynamiques.

Le bénévolat peut prendre maintenant différentes formes et l’évolution des façons de faire permet à tous de contribuer et d’y trouver son compte. Peu importe leur rôle ou la durée de leur implication, les bénévoles méritent qu’on les mette en lumière et que l’on reconnaisse leur apport à la vitalité de nos milieux.

« Plus le projet est inclusif, plus les gens ont envie de s’y joindre et de s’unir pour un même but », mentionnait M. Mino Adjin. Pour Mme Jacquelyne Lord, le bénévolat prend tout son sens dans le travail d’équipe et le partage des tâches. « Tout le monde a sa place et les nouvelles idées sont toujours les bienvenues. On prend le temps que les gens sont prêts à nous donner », a-t-elle tenu à souligner. « Pour faciliter l’implication des bénévoles, les organismes et comités doivent s’adapter à leurs disponibilités et à leurs réalités. Il faut alléger les structures, éviter la lourdeur administrative, adopter des façons de faire simplifiées et maximiser l’utilisation d’outils électroniques qui facilitent le travail collaboratif et favorisent l’efficacité », ajoute Mme Emilie Poulin.