Ligue senior Puribec : le CHOX-FM éliminé

Crédit photo : Véronique Dionne

Maxime St-Gelais a cogné un simple avec un compte d’aucune balle et deux prises (le quatrième coup sûr de suite son équipe après deux retraits) pour pousser Samuel Leblond au marbre et procurer une victoire de 5 à 4 au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles sur le CHOX-FM de La Pocatière, en dix manches, devant une foule de plus 360 de spectateurs.

Le Construction Michaël Bérubé remporte ainsi la série demi-finale « A » 4 à 3, éliminant par le fait même le CHOX-FM.