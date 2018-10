La Ligue Puribec fait connaître ses récipiendaires

Crédit photo : Courtoisie

Suite aux votes des gouverneurs et des membres de chacune des organisations, la Ligue de baseball Puribec a fait connaître les récipiendaires des trophées dans les différentes catégories pour la saison 2018.

Rémi Lévesque du CHOX-FM est reparti avec deux titres : joueur le plus utile en saison régulière et frappeur de l’année. À titre d’exemple, Rémi Lévesque a terminé avec la meilleure moyenne au bâton (.537), en plus de frapper deux coups de circuit et de produire 21 points.