L’hiver sera probablement long et froid

Crédit photo : Adam Chang (Unspash.com)

Il est confortablement installé depuis quelques semaines déjà dans Kamouraska-L’Islet. L’hiver 2018-2019 est non seulement précoce cette année, mais il s’annonce plutôt long et froid si on se fie aux prévisions saisonnières de MétéoMédia. Bref, sortez votre tuque, vos mitaines et votre foulard, mais surtout, armez-vous de patience et de… résilience.

La grande responsable de cet hiver maudit qui s’annonce : une tache d’eau anormalement chaude dans le Pacifique Nord, non loin de l’Alaska. « Elle va apporter beaucoup douceur sur la côte ouest, mais en contrepartie, ça sera beaucoup plus frais à l’est », d’expliquer Bertin Ossonon, météorologue.

« La trajectoire des tempêtes devrait surtout toucher les provinces atlantiques cette année. » – Bertin Ossonon

Pourtant, lorsque l’eau se réchauffe dans le Pacifique, comme c’est le cas avec le phénomène El Niño, l’hiver québécois montre davantage de signes de douceurs. Cette année, Bertin Ossonon mentionne qu’il y a 80 % de chances que le phénomène El Niño se forme durant l’hiver. Toutefois, les prévisions laissent sous-entendre un El Niño faible dont l’impact sur les températures sera pratiquement inexistant au Québec.

Long et froid

Plus précisément, MétéoMédia estime que l’hiver sera particulièrement rude de la mi-janvier à fin mars. Le début du printemps ne s’annoncerait pas particulièrement chaud non plus, d’ajouter Bertin Ossonon. La bonne nouvelle : il y a aura de faibles précipitations. Tout au plus, la région devrait recevoir entre 170 et 200 cm de neige durant l’hiver, ce qui est dans la normale annuelle. « La trajectoire des tempêtes devrait surtout toucher les provinces atlantiques cette année », de préciser le météorologue.

Malheureusement pour les snowbirds, les nouvelles ne seraient pas plus intéressantes pour la Floride, où du temps plus frais et pluvieux est prévu cet hiver. « Bien s’habiller et s’armer de patience. Je dirais que c’est les meilleurs conseils que je peux donner en date d’aujourd’hui », de conclure Bertin Ossonon.