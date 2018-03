L’hiver n’est pas terminé : écoles fermées et conditions routières variables en Côte-du-Sud

L’hiver n’a pas encore dit son dernier mot. Par conséquent, des écoles de la région sont fermées aujourd’hui et les conditions routières sont très variables d’un secteur à l’autre.

La Commission scolaire de la Côte du Sud a été à la première à annoncer la fermeture de ses écoles pour la journée. Ces fermetures touchent tous les établissements primaires et secondaires, la formation professionnelle, la formation générale des adultes et le siège social.

Même chose pour la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup qui ferme toutes ses écoles, ses centres de formation professionnelle et ses centres d’éducation des adultes ce matin et cet après-midi. Tous les services de garde demeurent toutefois ouverts aujourd’hui, à l’exception de celui de l’école de la Marée-Montante à Saint-Roch-des-Aulnaies et celui de l’école J.-C. Chapais à Saint-Denis-De La Bouteillerie qui sont fermés pour la journée. Les centres de services de Saint-Pascal et Rivière-du-Loup demeurent également ouverts.

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est aussi fermé pour la journée.

Le Cégep de La Pocatière, quant à lui, est fermé pour l’avant-midi.

Sur les routes

La route 132 est actuellement enneigée avec présence de lames de neige et visibilité réduite de Montmagny à La Pocatière et de Kamouraska à Rivière-du-Loup. Entre La Pocatière et Kamouraska, la chaussée est dans le même état, mais la visibilité est nulle.

Sur l’autoroute 20 entre Montmagny et La Pocatière, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite. La chaussée est partiellement enneigée entre La Pocatière et Saint-Pascal et dégagée et mouillée entre Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. La visibilité est bonne de La Pocatière à Rivière-du-Loup.

La route 204 est enneigée avec présence de lames de neige entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. La visibilité est bonne.

Enfin, la route 289 est enneigée, mais la visibilité est bonne entre Saint-Alexandre et Pohénégamook.

Plus de détails au Quebec511.info.

Ondes de tempête

Environnement Canada prévoit 10 cm de neige aujourd’hui avec de la poudrerie. Les vents souffleront de 50 à 70 km/h du nord-est. Un avertissement d’onde de tempête a même été émis pour les municipalités du littoral au Kamouraska, où on prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues.