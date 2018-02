LHCS – Molson Canadian : victoire de l’Impérial et des Seigneurs

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

L’Impérial de Saint-Pascal et les Seigneurs de La Pocatière ont connu une très belle fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian, remportant chacun un match face à leur adversaire.

À domicile, vendredi soir, les Seigneurs de La Pocatière ont eu le dessus sur le Plastique Moore de Saint-Damien au compte de 7 à 4. La formation pocatoise demeure ainsi troisième au classement général.

Dimanche après-midi, c’était au tour de l’Impérial de Saint-Pascal de remporter une victoire en prolongation face au Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce, pourtant première au classement général. Cette victoire de 3 à 2 a été rendue possible grâce au jeu de Guillaume Pelletier et de Jean-Philippe Hogan, au grand bonheur des 400 spectateurs réunis. Avec huit victoires et 11 défaites depuis le début de la saison, l’Impérial demeure toutefois en dernière place du classement.

De son côté, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, qui n’était pas en action le week-end dernier, est en sixième place avec dix victoires et neuf défaites.