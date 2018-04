LHCS – Molson Canadian : Les Seigneurs enfin champions

Crédit photo : Véronique Dionne

Après trois participations consécutives à la finale des séries éliminatoires, les Seigneurs de La Pocatière sont enfin repartis avec le titre de champion officiel dans la Ligue de hockey Côte-Sud — Molson Canadian. La formation pocatoise a remporté les deux derniers matchs qui l’opposait au Décor Mercier de Montmagny.

La fin de semaine avait plutôt bien débuté à domicile, vendredi, pour les Seigneurs. Dès la 1re période, la formation pocatoise a marqué un premier but en avantage numérique. Le Décor Mercier a ensuite répliqué dans les minutes suivantes et a pris les devants en 2e période avec un deuxième but. Toutefois, celui-ci sera le dernier compté par les Magnymontois durant toute la partie. Dès la fin de la 2e période, les Seigneurs de La Pocatière ont créé l’égalité, en plus d’enchaîner avec six buts consécutifs en 3e période. Pointage final : 8 à 2 en faveur des Seigneurs qui ont ainsi pris les devants 3 à 2 dans la série contre le Décor Mercier.

Samedi soir à Montmagny, les Seigneurs n’étaient qu’à un match du championnat. La pression étant à son comble, les deux formations ont été au coude-à-coude durant les deux premières périodes, marquant un but chacune. Cependant, en inscrivant trois buts supplémentaires en 3e période contre un seul pour le Décor Mercier, les Seigneurs de La Pocatière ont scellé le sort de la série en mettant enfin la main sur la bannière des champions, leur première depuis les débuts de la LHCS.